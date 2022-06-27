Американским системам ПРО на Украине посулили уничтожение по вине ВСУ

Системы противоракетной обороны средней и большой дальности, которые США намерены передать Киеву, никак не повлияют на ход специальной военной операции. Об этом в беседе с Лайфом рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

По его мнению, далеко не факт, что данная техника действительно будет передана на Украину. В качестве примера он привёл дроны Grey Eagle, которые были обещаны ВСУ, но отправлены так и не были. Но если ПРО всё-таки доставят, то их ждёт такая же судьба, как и всё остальное иностранное вооружение, убеждён эксперт.

"Это имитация помощи и по большому счёту ни на что не влияет. Они либо в первые два дня, как приедут, будут уничтожены, либо захвачены нашими войсками. Это хорошие системы только в умелых руках. Украинцы уже доказали, что они могут либо потерять, либо испортить. Большинство иностранной техники, которую они получили, они либо потеряли при отступлении бросив, либо во время эксплуатации загубили, либо она была захвачена российскими войсками", — указал Литовкин.