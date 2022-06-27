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Опубликовано 27 июня 2022, 08:21
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Все заложники ВСУ освобождены с завода "Азот"

Посол ЛНР Мирошник: С завода "Азот" освобождены все заложники ВСУ

На территории завода "Азот" в Северодонецке не осталось заложников, которых удерживали там украинские военные и боевики нацбатов. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"В заложниках у украинских боевиков не остаётся никого", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Мужчина рассказал, как потерял ногу из-за ВСУ, которые удерживали его на "Азоте"
Мужчина рассказал, как потерял ногу из-за ВСУ, которые удерживали его на "Азоте"

Ранее Мирошник сообщал, что на территории промзоны Северодонецка могут оставаться сотни мирных жителей. При этом накануне сама промзона была освобождена от сил ВСУ, а Северодонецк перешёл под контроль ЛНР и ВС РФ. Сегодня утром стало известно, что с территории комбината "Азот" за воскресенье было эвакуировано более 500 мирных жителей.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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