Все заложники ВСУ освобождены с завода "Азот"
Посол ЛНР Мирошник: С завода "Азот" освобождены все заложники ВСУ
На территории завода "Азот" в Северодонецке не осталось заложников, которых удерживали там украинские военные и боевики нацбатов. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"В заложниках у украинских боевиков не остаётся никого", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Мирошник сообщал, что на территории промзоны Северодонецка могут оставаться сотни мирных жителей. При этом накануне сама промзона была освобождена от сил ВСУ, а Северодонецк перешёл под контроль ЛНР и ВС РФ. Сегодня утром стало известно, что с территории комбината "Азот" за воскресенье было эвакуировано более 500 мирных жителей.
ТАСС / Александр Река