Мужчина рассказал, как потерял ногу из-за ВСУ, которые удерживали его на "Азоте"
65-летний мужчина с "Азота" потерял ногу из-за того, что ВСУ удерживали его в заложниках
Мирный житель с завода "Азот" в городе Северодонецке потерял ногу из-за того, что украинские военные удерживали его в заложниках. Об этом РИА "Новости" узнало от пострадавшего 65-летнего Сергея Сокирко.
"Нас не выпускали — там стрелял снайпер. Уже потом, когда мы уходили, я видел много лежавших тел", — сказал мужчина.
Сокирко уточнил, что у него диабет и из-за того, что не получил инсулин, потерял ногу в результате осложнений. По его словам, условия в бомбоубежище со временем ухудшались: не хватало гуманитарной помощи, особенно воды. Сейчас мужчина вместе с женой находится в больнице Белокуракина под наблюдением врачей.
Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что на "Азоте" могут оставаться сотни мирных жителей. По его словам, эвакуацию людей с предприятия пришлось приостановить из-за обстрела со стороны украинских позиций из Лисичанска.
ТАСС / Александр Река