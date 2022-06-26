Мужчина рассказал, как потерял ногу из-за ВСУ, которые удерживали его на "Азоте"

Мирный житель с завода "Азот" в городе Северодонецке потерял ногу из-за того, что украинские военные удерживали его в заложниках. Об этом РИА "Новости" узнало от пострадавшего 65-летнего Сергея Сокирко.

"Нас не выпускали — там стрелял снайпер. Уже потом, когда мы уходили, я видел много лежавших тел", — сказал мужчина.

Сокирко уточнил, что у него диабет и из-за того, что не получил инсулин, потерял ногу в результате осложнений. По его словам, условия в бомбоубежище со временем ухудшались: не хватало гуманитарной помощи, особенно воды. Сейчас мужчина вместе с женой находится в больнице Белокуракина под наблюдением врачей.