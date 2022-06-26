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Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 18:41
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Мужчина рассказал, как потерял ногу из-за ВСУ, которые удерживали его на "Азоте"

65-летний мужчина с "Азота" потерял ногу из-за того, что ВСУ удерживали его в заложниках

Мирный житель с завода "Азот" в городе Северодонецке потерял ногу из-за того, что украинские военные удерживали его в заложниках. Об этом РИА "Новости" узнало от пострадавшего 65-летнего Сергея Сокирко.

"Нас не выпускали — там стрелял снайпер. Уже потом, когда мы уходили, я видел много лежавших тел", — сказал мужчина.

Сокирко уточнил, что у него диабет и из-за того, что не получил инсулин, потерял ногу в результате осложнений. По его словам, условия в бомбоубежище со временем ухудшались: не хватало гуманитарной помощи, особенно воды. Сейчас мужчина вместе с женой находится в больнице Белокуракина под наблюдением врачей.

Кадыров показал счастливые лица освобождённых с "Азота" мирных жителей
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Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что на "Азоте" могут оставаться сотни мирных жителей. По его словам, эвакуацию людей с предприятия пришлось приостановить из-за обстрела со стороны украинских позиций из Лисичанска.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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