Страны G7 условились бессрочно поддерживать Украину в конфликте с Россией

Лидеры "Большой семёрки" (G7) обязуются бессрочно поддерживать Украину в конфликте с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказано в документе.

В проекте также говорится, что лидеры G7 оценивают возможность использования "доходов от тарифов" для помощи Киеву.