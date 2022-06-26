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Опубликовано 26 июня 2022, 16:10

Страны G7 условились бессрочно поддерживать Украину в конфликте с Россией

Bloomberg: Лидеры G7 обязуются бессрочно поддерживать Украину в конфликте с Россией

Лидеры "Большой семёрки" (G7) обязуются бессрочно поддерживать Украину в конфликте с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказано в документе.

В проекте также говорится, что лидеры G7 оценивают возможность использования "доходов от тарифов" для помощи Киеву.

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Ранее Лайф писал, что Британия пообещала Украине ещё один кредит. В канцелярии премьера Соединённого Королевства уточнили, что Лондон уже выделил Киеву экономическую и гуманитарную помощь на полтора миллиарда фунтов стерлингов.

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Никита Осипов
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