С завода "Азот" в Северодонецке эвакуировано около 250 человек
Бойцы ЛНР эвакуировали около 250 человек с территории завода "Азот" в Северодонецке
Бойцы ЛНР эвакуировали около 250 человек, включая детей, с территории завода "Азот", который находится в Северодонецке. Об этом сообщает агентство "Луганскинформцентр".
"Вчера много эвакуировали, человек 200, сегодня ещё больше, 250 человек, наверное, будет больше. Сначала их отвозим в безопасное место, потом в Старобельск уже, а МЧС ЛНР их размещает", — рассказал представитель военной комендатуры ЛНР.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что на территории промзоны Северодонецка могут оставаться сотни мирных жителей. При этом накануне сообщалось, что сама промзона была освобождена от сил ВСУ, а Северодонецк перешёл под контроль ЛНР и ВС РФ.
ТАСС / Река Александр