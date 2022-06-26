С завода "Азот" в Северодонецке эвакуировано около 250 человек

Бойцы ЛНР эвакуировали около 250 человек, включая детей, с территории завода "Азот", который находится в Северодонецке. Об этом сообщает агентство "Луганскинформцентр".

"Вчера много эвакуировали, человек 200, сегодня ещё больше, 250 человек, наверное, будет больше. Сначала их отвозим в безопасное место, потом в Старобельск уже, а МЧС ЛНР их размещает", — рассказал представитель военной комендатуры ЛНР.