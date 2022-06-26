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Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 14:09
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С завода "Азот" в Северодонецке эвакуировано около 250 человек

Бойцы ЛНР эвакуировали около 250 человек с территории завода "Азот" в Северодонецке

Бойцы ЛНР эвакуировали около 250 человек, включая детей, с территории завода "Азот", который находится в Северодонецке. Об этом сообщает агентство "Луганскинформцентр".

"Вчера много эвакуировали, человек 200, сегодня ещё больше, 250 человек, наверное, будет больше. Сначала их отвозим в безопасное место, потом в Старобельск уже, а МЧС ЛНР их размещает", — рассказал представитель военной комендатуры ЛНР.

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Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что на территории промзоны Северодонецка могут оставаться сотни мирных жителей. При этом накануне сообщалось, что сама промзона была освобождена от сил ВСУ, а Северодонецк перешёл под контроль ЛНР и ВС РФ.

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ТАСС / Река Александр

Максим Плетнёв
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