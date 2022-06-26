Около 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен
Посол ЛНР Мирошник: До 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен
До 70 украинских военных, которые оставались на территории завода "Азот" в Северодонецке, сдались в плен. Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"В плен получилось забрать не так много, в районе 50–70 человек, о которых, по крайней мере, говорят местные. Другие попытались рассредоточиться", — сказал он.
Мирошник добавил, что на территории предприятия было ликвидировано большое количество военных, часть из них попытались прорваться в сторону реки Северский Донец, а у некоторых получилось уйти. Причём солдаты могли это сделать под видом мирных жителей, подчеркнул посол.
По словам Мирошника, задачи взять в плен максимальное число украинских военных не было. Он пояснил, что цель заключалась в зачистке Северодонецка и в результате боевых действий левая сторона Северского Донца оказалась освобождённой.
Ранее Лайф писал, что около тысячи украинских военных могут оставаться в промзоне Северодонецка. Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв выразил надежду, что в течение трёх-четырёх дней "эпопея с преступниками" завершится.
ТАСС / Александр Река