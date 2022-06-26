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Опубликовано 26 июня 2022, 13:30

Около 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен

Посол ЛНР Мирошник: До 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен

До 70 украинских военных, которые оставались на территории завода "Азот" в Северодонецке, сдались в плен. Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"В плен получилось забрать не так много, в районе 50–70 человек, о которых, по крайней мере, говорят местные. Другие попытались рассредоточиться", — сказал он.

Мирошник добавил, что на территории предприятия было ликвидировано большое количество военных, часть из них попытались прорваться в сторону реки Северский Донец, а у некоторых получилось уйти. Причём солдаты могли это сделать под видом мирных жителей, подчеркнул посол.

Некоторые украинские военные бежали из Северодонецка вплавь
Некоторые украинские военные бежали из Северодонецка вплавь

По словам Мирошника, задачи взять в плен максимальное число украинских военных не было. Он пояснил, что цель заключалась в зачистке Северодонецка и в результате боевых действий левая сторона Северского Донца оказалась освобождённой.

Ранее Лайф писал, что около тысячи украинских военных могут оставаться в промзоне Северодонецка. Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв выразил надежду, что в течение трёх-четырёх дней "эпопея с преступниками" завершится.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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