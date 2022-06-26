Около тысячи украинских военных могут оставаться в промзоне Северодонецка

В промышленной зоне города Северодонецк находится около тысячи украинских военных. Об этом в беседе с ТАСС заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"В Северодонецке промзона ещё не зачищена. Там находятся "Луганск-1" и теробороновцы. Количество — чуть больше тысячи человек", — сказал он.

Киселёв также выразил надежду, что в течение трёх-четырёх дней "эпопея с преступниками" завершится.