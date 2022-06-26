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Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 11:54
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Около тысячи украинских военных могут оставаться в промзоне Северодонецка

МВД ЛНР сообщило о нахождении около тысячи украинских военных в промзоне Северодонецка

В промышленной зоне города Северодонецк находится около тысячи украинских военных. Об этом в беседе с ТАСС заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"В Северодонецке промзона ещё не зачищена. Там находятся "Луганск-1" и теробороновцы. Количество — чуть больше тысячи человек", — сказал он.

Киселёв также выразил надежду, что в течение трёх-четырёх дней "эпопея с преступниками" завершится.

Некоторые украинские военные бежали из Северодонецка вплавь
Некоторые украинские военные бежали из Северодонецка вплавь

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что на территории завода "Азот" в Северодонецке могут оставаться сотни мирных жителей. По его словам, эвакуацию людей с предприятия пришлось приостановить из-за обстрела со стороны украинских позиций из Лисичанска.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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