Около тысячи украинских военных могут оставаться в промзоне Северодонецка
МВД ЛНР сообщило о нахождении около тысячи украинских военных в промзоне Северодонецка
В промышленной зоне города Северодонецк находится около тысячи украинских военных. Об этом в беседе с ТАСС заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
"В Северодонецке промзона ещё не зачищена. Там находятся "Луганск-1" и теробороновцы. Количество — чуть больше тысячи человек", — сказал он.
Киселёв также выразил надежду, что в течение трёх-четырёх дней "эпопея с преступниками" завершится.
Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что на территории завода "Азот" в Северодонецке могут оставаться сотни мирных жителей. По его словам, эвакуацию людей с предприятия пришлось приостановить из-за обстрела со стороны украинских позиций из Лисичанска.
ТАСС / Александр Река