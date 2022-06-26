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Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 12:03
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Иностранные наёмники бросились в бегство из Северодонецка, оставив оружие

Наёмники из Франции, Польши, Германии и США оставили оружие и бежали из Северодонецка

Наёмники из Франции, Польши, ФРГ и США ночью бежали из Северодонецка, бросая оружие. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.

"Наёмники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали всё основное вооружение и на себе несли только то, что они могли", — сказал он.

По словам Киселёва, наёмники переправлялись только ночью, группами по два-три человека. Они все ушли в Лисичанск. Он добавил, что это данные одного из военнопленных, который показывал дорогу иностранцам. Как оказалось, это наёмники из Франции, Польши, Германии и Соединённых Штатов.

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В Минобороны назвали число проживающих в освобождённых Северодонецке и Боровском в ЛНР

Напомним, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка первым сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Затем в Минобороны рассказали о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР. Также стало известно, что некоторые украинские военные бежали из города вплавь.

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ТАСС / Александр Река

Евгения Колесникова
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