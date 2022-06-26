Иностранные наёмники бросились в бегство из Северодонецка, оставив оружие

Наёмники из Франции, Польши, ФРГ и США ночью бежали из Северодонецка, бросая оружие. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.

"Наёмники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали всё основное вооружение и на себе несли только то, что они могли", — сказал он.