ВСУ вновь нанесли удар по буровой платформе "Черноморнефтегаза"
ВСУ вновь нанесли удар по платформе "Черноморнефтегаза", пострадавших нет
Вооружённые силы Украины вновь обстреляли буровую платформу "Черноморнефтегаза", которая находится в Чёрном море. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших, пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Да, это обстрел со стороны Вооружённых сил Украины, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Напомним, что первый раз буровая платформа "Черноморнефтегаза" подверглась атаке утром 20 июня. В тот момент на объекте находилось более 100 человек. Без вести пропавшими числились семеро, остальных эвакуировали на вертолётах. После удара по вышкам вспыхнул пожар, который подошёл к скважине, однако его удалось потушить, не допустив техногенной аварии.