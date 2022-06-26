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Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 15:31
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ВСУ вновь нанесли удар по буровой платформе "Черноморнефтегаза"

ВСУ вновь нанесли удар по платформе "Черноморнефтегаза", пострадавших нет

Вооружённые силы Украины вновь обстреляли буровую платформу "Черноморнефтегаза", которая находится в Чёрном море. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших, пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Да, это обстрел со стороны Вооружённых сил Украины, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

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Напомним, что первый раз буровая платформа "Черноморнефтегаза" подверглась атаке утром 20 июня. В тот момент на объекте находилось более 100 человек. Без вести пропавшими числились семеро, остальных эвакуировали на вертолётах. После удара по вышкам вспыхнул пожар, который подошёл к скважине, однако его удалось потушить, не допустив техногенной аварии.

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Максим Плетнёв
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