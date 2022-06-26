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Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 14:23
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Зеленский взбесился из-за нежелания ВСУ отбивать Северодонецк

В ЛНР сообщили о конфликте Зеленского с главкомом ВСУ из-за ситуации в Северодонецке

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возник конфликт из-за того, что военные отказываются отбивать Северодонецк. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.

"Появилась информация, что Зеленский узнаёт у Залужного, почему войска не хотят воевать, почему войска не отбивают Северодонецк и Лисичанск и почему так много в армии водителей, поваров и связистов", — сказал он.

Иностранные наёмники бросились в бегство из Северодонецка, оставив оружие
Иностранные наёмники бросились в бегство из Северодонецка, оставив оружие

Напомним, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка первым сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Затем в Минобороны рассказали о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР. Также стало известно, что некоторые украинские военные бежали из города вплавь.

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Сайт президента Украины

Евгения Колесникова
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