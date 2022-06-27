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Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 00:12
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В Лисичанске и Северодонецке украинским военным приказано ликвидировать наёмников

ТАСС: ВСУ ликвидируют наёмников в Лисичанске и Северодонецке

Группы Вооружённых сил Украины, оставшиеся в Лисичанске и Северодонецке, приступили к ликвидации иностранных наёмников. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

"Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определённой информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе, чтобы те не попали в плен и не рассказали эту информацию", — цитирует источник ТАСС.

Несколько сожжённых тел наёмников уже были обнаружены военными ЛНР, удалось установить, что они были из числа англичан и поляков, сообщает собеседник агентства.

Большая часть наёмников в рядах ВСУ оказалась из Польши
Большая часть наёмников в рядах ВСУ оказалась из Польши

Ранее Лайф писал, что наёмники из Франции, Польши, Германии и США оставили оружие и бежали из Северодонецка.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Арина Родионова
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