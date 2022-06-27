В Лисичанске и Северодонецке украинским военным приказано ликвидировать наёмников

Группы Вооружённых сил Украины, оставшиеся в Лисичанске и Северодонецке, приступили к ликвидации иностранных наёмников. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

"Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определённой информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе, чтобы те не попали в плен и не рассказали эту информацию", — цитирует источник ТАСС.

Несколько сожжённых тел наёмников уже были обнаружены военными ЛНР, удалось установить, что они были из числа англичан и поляков, сообщает собеседник агентства.