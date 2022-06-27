Из бомбоубежищ "Азота" эвакуировали ещё более 500 мирных жителей

С территории химического комбината "Азот" в Северодонецке за воскресенье было эвакуировано более пятисот мирных жителей. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Ещё около 500 человек эвакуировано из убежищ завода "Азот" в Северодонецке. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

"Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР — завода "Азот". Очередной поездкой в промзону "Азота" было эвакуировано более 500 человек", — заявили в ведомстве.