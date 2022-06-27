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Опубликовано 27 июня 2022, 07:14

Из бомбоубежищ "Азота" эвакуировали ещё более 500 мирных жителей

Народная милиция ЛНР: Из промзоны "Азота" эвакуировали ещё более 500 человек

С территории химического комбината "Азот" в Северодонецке за воскресенье было эвакуировано более пятисот мирных жителей. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Ещё около 500 человек эвакуировано из убежищ завода "Азот" в Северодонецке. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

"Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР — завода "Азот". Очередной поездкой в промзону "Азота" было эвакуировано более 500 человек", — заявили в ведомстве.

Освобождённые жители Северодонецка рассказали о жизни в бомбоубежищах предприятия и как на протяжении четырёх месяцев украинские войска не позволяли им покинуть территорию, используя мирных людей в качестве живого щита. Сейчас гражданам ничего не угрожает, они эвакуированы в безопасное место.

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Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что на территории промзоны Северодонецка могут оставаться сотни мирных жителей. При этом накануне сообщалось, что сама промзона была освобождена от сил ВСУ, а Северодонецк перешёл под контроль ЛНР и ВС РФ.

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Кадр из видео © Телеграм-канал Народной милиции ЛНР

Оксана Попова
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