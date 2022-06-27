Создан фонд "Защита" для поддержки участников "Операции Z"

Теперь все желающие смогут оказать помощь участникам российской военной "Операции Z" через специально созданный для этого благотворительный фонд "Защита". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Основной целью деятельности фонда является оказание всесторонней адресной помощи и обеспечение дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, членам их семей. Программой фонда предусмотрено, в частности, оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата", — сообщили в ведомстве.

Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц будут приниматься на расчётные банковские счета в нескольких банках. Для проработки вопросов передачи фонду имущества или предоставления услуг на сайте ведомства указаны номера телефонов. Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности фонда организован постоянный финансовый и юридический контроль, в том числе контрольно-надзорными структурами Минюста и Минобороны России.