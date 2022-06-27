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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 22:36
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Создан фонд "Защита" для поддержки участников "Операции Z"

Минобороны РФ: Создан фонд "Защита" для поддержки участников спецоперации

Теперь все желающие смогут оказать помощь участникам российской военной "Операции Z" через специально созданный для этого благотворительный фонд "Защита". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Основной целью деятельности фонда является оказание всесторонней адресной помощи и обеспечение дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, членам их семей. Программой фонда предусмотрено, в частности, оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата", — сообщили в ведомстве.

Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц будут приниматься на расчётные банковские счета в нескольких банках. Для проработки вопросов передачи фонду имущества или предоставления услуг на сайте ведомства указаны номера телефонов. Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности фонда организован постоянный финансовый и юридический контроль, в том числе контрольно-надзорными структурами Минюста и Минобороны России.

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Арина Родионова
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