Создан фонд "Защита" для поддержки участников "Операции Z"
Минобороны РФ: Создан фонд "Защита" для поддержки участников спецоперации
Теперь все желающие смогут оказать помощь участникам российской военной "Операции Z" через специально созданный для этого благотворительный фонд "Защита". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Основной целью деятельности фонда является оказание всесторонней адресной помощи и обеспечение дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, членам их семей. Программой фонда предусмотрено, в частности, оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата", — сообщили в ведомстве.
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц будут приниматься на расчётные банковские счета в нескольких банках. Для проработки вопросов передачи фонду имущества или предоставления услуг на сайте ведомства указаны номера телефонов. Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности фонда организован постоянный финансовый и юридический контроль, в том числе контрольно-надзорными структурами Минюста и Минобороны России.
Ранее Лайф сообщал, что более 40 млн собрано для защитников Донбасса в ходе марафона "Всё для Победы!".
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