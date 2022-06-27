Вокруг украинских военных в Лисичанске начали сжимать кольцо

Силы Российской армии и Народной милиции Луганской Народной Республики вошли в Лисичанск с пяти направлений, активно сжимают кольцо вокруг оставшейся там украинской группировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к НМ ЛНР.

Ранее Лайф сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга. Как сообщили в Минобороны РФ, за пять дней бойцы "Центра" освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка. Затем стало известно, что союзные силы ЛНР и РФ зашли в Лисичанск и ведут бои с группировками ВСУ, их продвижение внутри города достаточно активное.



