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Опубликовано 26 июня 2022, 22:14
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Вокруг украинских военных в Лисичанске начали сжимать кольцо

ТАСС: Российские военные и силы ЛНР сжимают кольцо в Лисичанске

Силы Российской армии и Народной милиции Луганской Народной Республики вошли в Лисичанск с пяти направлений, активно сжимают кольцо вокруг оставшейся там украинской группировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к НМ ЛНР.

"В Лисичанске идут активные бои внутри населённого пункта. Союзные силы зашли в город с пяти мест. Кольцо благодаря нашему активному наступлению сужается к центру города", — приводит агентство слова собеседника.

НМ ЛНР: Несколько сотрудников офиса Зеленского находятся в Лисичанске, их ищут
НМ ЛНР: Несколько сотрудников офиса Зеленского находятся в Лисичанске, их ищут

Ранее Лайф сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга. Как сообщили в Минобороны РФ, за пять дней бойцы "Центра" освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка. Затем стало известно, что союзные силы ЛНР и РФ зашли в Лисичанск и ведут бои с группировками ВСУ, их продвижение внутри города достаточно активное.


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Telegram / Народная милиция ЛНР

Андрей Григорьев
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