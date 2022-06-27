Почему Польша и Литва опасаются удара России через Сувалкский коридор Армии НАТО пытаются защитить "коридор" противотанковым вооружением, эффективность которого до конца не изучена даже в альянсе 22312 22312 Фото © Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Что такое Сувалкский коридор?

22 июня премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий заявил, что не видит перспектив агрессии со стороны России, однако беспокоится по поводу так называемого Сувалкского коридора. Это полоса земли на северо-востоке Польши, в районе города Сувалки, которая расположена между Белоруссией и Калининградской областью России, ее длина составляет около 100 километров.

Поля в районе Сувалки Фото © Omar Marques/Getty Images

— Со стратегической точки зрения, исходя из расположения Калининградской области, эксперты НАТО считают Сувалкский коридор одним из критических мест на карте Североатлантического союза. Эта точка берётся под особенное внимание как в планах НАТО, так и в наших внутренних военных планах. Поэтому там наше военное присутствие, присутствие наших воинских частей очень сильное. Также недалеко от Сувалкского коридора стоят международные силы НАТО, так что наша безопасность соответствующая и адекватная, — отметил Моравецкий.

Тема коридора целиком сформирована западной повесткой, и Россия тут совершенно ни при чём. Ещё в 2018 году британское издание The Times писало, что Россия готова захватить Сувалкский коридор, отрезав тем самым Прибалтику от остальной Европы. Однако такое предположение звучит абсурдно.

Запрет транзита в Калининградскую область

В контексте международной обстановки тема Сувалкского коридора разгорелась с новой силой. 18 июня Вильнюс под предлогом исполнения санкций частично перекрыл транзит грузов в Калининградскую область, организовав таким образом частичную блокаду российского эксклава. Как это было? Литовские железные дороги уведомили калининградские власти о том, что с этого дня будет прекращён транзит товаров, подпавших под санкции Евросоюза.

Фото © ТАСС/Виталий Невар

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия недопустимыми и заявила о необходимости возвращения ситуации в легитимное русло. Она подчеркнула, что вслед за демаршем могут последовать ответные действия России.

На самом деле, если говорить о Западе, здесь клубок хитросплетений из дипломатии и политики. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель успел заявить, что Европа не желает блокировать транзит России с Калининградом, а данные действия связаны с контролем за исполнением санкций. Литва в свою очередь пожала плечами, сославшись на то, что всего лишь выполняет рестрикции (ограничения), введённые ЕС.

22 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал происходящее.

— Обсуждаются конкретные меры: мы об этом говорили, разумеется. Мы убеждены, что эти незаконные санкции в данной ситуации абсолютно неприменимы, — сказал Дмитрий Песков.

И на этом фоне всплыла история с Сувалкским коридором. Правда, Запад всё перевернул с ног на голову. Долгое время Россия гарантировала Литве независимость в обмен на бесперебойный транзит. Нарушение договорённостей может создать правовой вакуум, и это может иметь ряд последствий.

Границы дозволенного

Учения Defender Europe 2020 в Польше Фото © Maja Hitij/Getty Images

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в течение многих лет "почва истерии" с Сувалкским коридором хорошо удобрялась.

Все учения, которые шли в районе Балтийского моря, — Baltops, Defender Europe 2020, — они все шли с легендой, связанной с Сувалкским коридором. А также когда наши учения шли "Запад-2017", "Запад-2021", зарубежные СМИ писали, что Россия сейчас под видом учений возьмёт и захватит Сувалкский коридор. Это тема, которую они давно педалируют: она присутствует в информационном пространстве. Они её снова поднимают и связывают с демаршами, которые проводит Литва Алексей Леонков Военный эксперт

По его словам, раз почва удобрена, это воспринимается так, что Россия якобы вступает в конфронтацию с Литвой из-за Сувалкского коридора, а не наоборот, как это происходит в действительности. И заявление Моравецкого нужно воспринимать в этом контексте. Он отметил, что если и возникнет вопрос о "пробивании Сувалкского коридора", то в следующем случае.

Когда мы обозначили границы, ЕС нам гарантировал беспрепятственный транзит за то, чтобы мы признали Литву как суверенное государство. Если мы это отзываем, Литва перестаёт быть суверенным государством и так далее Алексей Леонков Военный эксперт

Сувалкский коридор на карте: Будет ли третья мировая война в 2022-м?

Ряд экспертов сходятся во мнении, что Сувалкский коридор при определённом развитии событий может быть использован Россией.

Сувалкский коридор может быть использован в том случае, если будет полностью заблокирована Калининградская область — с суши и с воздуха. В таком случае появится возможность быстро деблокировать Калининград через этот коридор. После чего коммуникации с Калининградом можно будет вести через страны Балтии Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Теоретически, если Калининград будет осаждён странами НАТО, коридор может быть использован по назначению. Это будет вынужденная мера, а не агрессия, как заявляет Запад.

Опасения Моравецкого — не более чем сотрясание воздуха, как и сделанное ранее заявление экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальда Шереметьева, который призвал демилитаризовать и переименовать Калининград, представляющий, по его мнению, "пороховую бочку между ног у НАТО". Если же посмотреть на карту транспортной сети, то будет видно, что в случае деблокады Калининграда под удар попадает в первую очередь литовская территория, а не польская.

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Сейчас эксперты предполагают, что Москва может отозвать "независимость" Литвы и открыть Сувалкский коридор к Калининграду, если Вильнюс не восстановит транзит. Как будут развиваться события — покажет время. А теперь один из самых волнующих вопросов последних дней.

Сегодня многие эксперты считают, что США, видя победу РФ на Украине, могут открыть "второй фронт". Недавно новый глава Генштаба ВС Британии Патрик Сандерс призвал создать армию, способную победить Россию: "Мы поколение, которое должно подготовить армию снова сражаться в Европе". Предполагается, что если "второй фронт" будет открыт, то в Балтии. Подталкивает ли Литва Россию к проведению специальной операции на Балтийском море? Это пока остаётся на уровне слухов, но даже если такой сценарий рассматривается, вряд ли Литва там выполняет самостоятельную роль. Главное, что агрессия соседей может запустить необратимую цепную реакцию, в ходе которой будут разрушены и Польша, и Прибалтика.

Ранее американский эксперт Мэтью Карничниг назвал Сувалкский коридор наиболее вероятной зоной прямого столкновения России и НАТО.

Фото © Alexander Koerner/Getty Images Нужно ли проводить спецоперацию по деблокированию Сувалкского коридора? 0 Нужно. Прибалтику давно пора поставить на место Не нужно, есть перспектива крупного конфликта СВО не нужна, но ответить надо обязательно

Авторы Сергей Андреев