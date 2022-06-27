Кто на самом деле командует российской спецоперацией на Украине "Операцией Z" на Украине руководят трое легендарных военачальников с уникальным опытом. Равных им по компетентности, пожалуй, не найти во всём мире. 202034 202034 Коллаж LIFE. Фото © Герои страны, ТАСС / Михаил Метцель, Wikipedia

Наступление России на Украину на карте: освобождение Северодонецка

25 июня Министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены Северодонецк и посёлок Боровское, а также посёлки Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики. Помимо главной задачи — продвижения войск на запад — была сорвана попытка украинской армии превратить промзону завода "Азот" в тлеющий очаг сопротивления. С завода "Азот" выведены заложники, а остатки группировки противника бегут со всех ног. Сбегают на лодках через Северский Донец, переодеваются в гражданское в надежде мимикрировать, гибнут, попадают в плен.

— С освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под её полный контроль", — заключил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Важно отметить, что командование российскими силами, отвечающими за освобождение Донбасса, поручено легендарным офицерам высшего уровня с колоссальным боевым опытом.

Главком Сергей Суровикин

24 июня 2022 года Минобороны обнародовало информацию о том, что Южной группировкой российских войск на Украине командует генерал Сергей Суровикин .

Сергей Суровикин. Фото © Wikipedia

К своему назначению он пришёл с большим боевым опытом и многолетним и глубочайшим пониманием военной логистики, психологии военных. В 1987 году после окончания Омского военного училища Суровикин был назначен командиром мотострелкового взвода, затем — командиром мотострелковой роты во Второй гвардейской мотострелковой дивизии имени Михаила Калинина.

В 1995 году Сергей Суровикин с отличием окончил командный факультет Военной академии имени Михаила Фрунзе и получил должность командира мотострелкового батальона в Таджикистане. Затем получил должность начштаба и командира 149-го гвардейского мотострелкового полка, а после возглавил штаб 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии.

Известно, что его дивизия прикрывала границу Таджикистана с Афганистаном в самой напряжённой фазе конфликта. Тогда же Суровикин приобрёл и опыт антитеррористической работы, который пригодится ему через несколько лет.

Генерал-полковник Сергей Суровикин и президент РФ Владимир Путин (слева направо). Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

С 2005 по 2008 год Сергей Суровикин командовал 20-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армией со штабом в Воронеже. С ноября 2008 года был начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, непосредственно отвечавшего за планирование и управление войсками. Работал под руководством министра обороны Анатолия Сердюкова (на посту с 2007 по 2012 год) и начальника Генерального штаба Николая Макарова (на посту с 2008 по 2012 год). Этот период пришёлся на масштабную реформу Российской армии, а также на конфликт в Южной Осетии, в которых Суровикин успел поучаствовать.

С марта по декабрь 2017 года в качестве командующего группировкой войск ВС РФ участвовал в сирийской спецоперации и руководил не только военной тактикой и стратегией в регионе, но и занимался военной логистикой — кровью современной войны. В октябре 2017 года Сергей Суровикин был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ.

По некоторым сообщениям, одна из главных заслуг Суровикина в "Операции Z" — бесперебойная логистика, благодаря которой у военных на передней кромке фронта всегда есть снаряды, патроны и возможность оказывать первую помощь всем, кому это необходимо.

В конце декабря 2017 года Суровикин был удостоен звания Героя РФ за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации в Сирии. Кавалер ордена Святого Георгия IV степени, трёх орденов Мужества, а также ордена "За военные заслуги". Награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, "За отвагу", медалью "Участнику военной операции в Сирии". Со времён Сирии коллеги называют его "генерал Армагеддон". Такое неофициальное прозвище среди сослуживцев он получил за умение действовать нестандартно и жёстко.

Генерал Александр Лапин

Александр Лапин известен не так широко, как Суровикин, однако боевого опыта ему не занимать. В 1997 году он успешно окончил Военную академию бронетанковых войск. Сразу после получения диплома был направлен в 58-ю общевойсковую армию Северо-Кавказского военного округа, где занимал должность командира отдельного танкового батальона. С 1999 года Александр Лапин служил начальником штаба, затем — командиром отдельного 429-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии, дислоцирующейся под Моздоком. С наступлением нового тысячелетия заступил на должность начштаба 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в Волгограде.

Александр Лапин. Фото © ТАСС / Егор Алеев

С 2003 по 2006 год командовал 205-й отдельной мотострелковой бригадой, дислоцированной в Будённовске, с 2006 по 2007 год командовал 20-й гвардейской мотострелковой дивизией.

Лапин не только командир 20-й гвардейской общевойсковой армии ЗВО, но и первый ближайший соратник Суровикина, а также его заместитель на посту командующего Восточным военным округом. Фактически Лапин прошёл тот же боевой путь, что и Суровикин, и в 2017 году получил должность начальника штаба группировки войск ВС РФ в Сирии. В ноябре 2017-го после сирийской командировки Лапин получит новое назначение и станет командующим войсками Центрального военного округа.

Однако тем, кто успел послужить с Лапиным в Сирии, он запомнится по целому ряду других спецопераций, в ходе которых сирийская армия вернула контроль над ключевыми районами страны, в том числе нефтяными и газовыми месторождениями.

Тактика России на Украине

Как стало известно ранее, 16 июня новым командующим ВДВ был назначен Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский, сменивший на этом посту генерал-полковника Андрея Сердюкова. Михаил Теплинский, Сергей Суровикин и Александр Лапин в ходе спецоперации России на Украине представляют мощную и очень эффективную команду. Опыт каждого из них бесценен как для второй (и третьей) фазы СВО в Донбассе, так и для спецоперации в целом. Многие успехи (коренные переломы, взятие стратегически важных городов и посёлков, освобождение ЛНР от вражеских сил, спасение заложников, уничтожение живой силы противника и взятие его в плен) во многом обусловлены мудрыми, а зачастую нестандартными решениями "мозговых центров спецоперации".

Михаил Теплинский. Фото © warheroes.ru

Триумвират уникальных командиров, по сведениям собеседников Лайфа, пригодится ВС РФ для нанесения решающего поражения ВСУ и выхода Армии России за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей. Не исключено, что триумвират в итоге превратится в квартет — одним из потенциальных руководителей "Операции Z" на местах часто называют и генерала армии, командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова. Его участие в спецоперации ещё не подтверждено, однако именно его со времён Сирии военные между собой часто называют "отцом армейского антитеррора".

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Кому из трёх военачальников стоит поручить взятие Киева? 0 Суровикину Лапину Теплинскому Шойгу

Авторы Евгений Жуков