Минобороны показало, что предшествует залпу из "Града"
Минобороны РФ показало видео залпового огня РСЗО "Град" в ходе "Операции Z"
Министерство обороны РФ показало видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Град" Западного военного округа. Они выполняют задачи по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине.
Залповый огонь РСЗО "Град" по ВСУ. Видео © Телеграм-канал Минобороны РФ
"На этом взрывателе выставляется определённый таймер на определённые дали, и, соответственно, реактивный снаряд эффективно раскрывается в воздухе. Что более эффективно для поражения живой силы и легкобронированной техники", — рассказывает военнослужащий Министерства обороны РФ.
После нанесения удара расчёты РСЗО покидают огневую позицию. Перезаряжание РСЗО БМ-21 "Град" происходит в запасном районе, после чего машина выдвигается на новую огневую позицию для нанесения удара по вновь выявленным целям.
Ранее Лайф писал, что российские войска нанесли удары "Калибрами" по трём учебным центрам ВСУ.
Телеграм-канал Минобороны РФ