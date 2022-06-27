Минобороны показало, что предшествует залпу из "Града"

Министерство обороны РФ показало видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Град" Западного военного округа. Они выполняют задачи по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине.

Залповый огонь РСЗО "Град" по ВСУ. Видео © Телеграм-канал Минобороны РФ

"На этом взрывателе выставляется определённый таймер на определённые дали, и, соответственно, реактивный снаряд эффективно раскрывается в воздухе. Что более эффективно для поражения живой силы и легкобронированной техники", — рассказывает военнослужащий Министерства обороны РФ.

После нанесения удара расчёты РСЗО покидают огневую позицию. Перезаряжание РСЗО БМ-21 "Град" происходит в запасном районе, после чего машина выдвигается на новую огневую позицию для нанесения удара по вновь выявленным целям.