Комбриг ВСУ Волына рассказал о страхе перед бойцами "Азова"

Бывший командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной Волына) рассказал в интервью телеграм-каналу "Военная хроника" о привилегированном положении азовцев на территории завода "Азовсталь", неравном распределении продовольствия и внутренних конфликтах между боевиками.

Бывший командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский дал интервью. Видео © Telegram / "Военная хроника"

Это первое интервью Волыны после решения сдаться в плен Вооружённым силам РФ. Вместе с другими военнослужащими и боевиками нацбатальона "Азов" он находился на заблокированной территории долгое время, причём условия оставляли желать лучшего. По словам бывшего комбрига, сейчас, будучи военнопленным, он питается лучше, чем тогда, когда в день на 186 человек выдавали по 50 граммов крупы на одного и шесть банок тушёнки на всех. Причём, где находятся продуктовые склады, его бойцы не знали.

Мало того что пища была довольно скудная, так азовцы могли в любой момент совсем лишить их еды. Однако морпехи, находившиеся на заводе, не хотели вступать в споры с азовцами, поскольку те имели численное превосходство.

"Встревать в какие-то споры или что-то требовать от азовцев я не мог, потому что боялся, что нас ограничат и в тех продуктах, что выдают", — подчеркнул Волына.

Однако между азовцами и ВСУ происходили "перепалки, даже рукоприкладство". По его словам, военных часто посылали выполнять задачи на опасных направлениях, "где азовцы отказывались стоять". Бывший комбриг также рассказал о разговоре с президентом Украины, в ходе которого просил предпринять любые шаги, чтобы вызволить людей с "Азовстали".

"Говорил, что у нас критическая ситуация, что нужно принимать какие-то меры, искать какое-то политическое решение, идти на какие-то переговоры, потому что гибнут люди и ситуация ухудшается постоянно", — отметил он.

Однако в ответ, по его словам, главнокомандующий ничего не обещал, говоря, что определённые шаги предпринимаются, и просил держаться. При этом Волына отметил, что приказ прекратить сопротивление на территории завода ему лично отдал главком ВСУ Валерий Залужный.

"Главком Залужный позвонил на военную связь и от командного пункта говорил по военной связи с ним. И он сказал мне: "Всё, прекратить оборону и сдаться в плен. Найти выходы самостоятельно или через Главное управление разведки", — рассказал Волынский.