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Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 12:05
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Старший лейтенант получил звание Героя РФ, пожертвовав собой ради удержания важного рубежа

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Старший лейтенант Александр Попов пал в бою в ходе специальной военной "Операции Z" в Донбассе, пожертвовав собой, чтобы Вооружённые силы РФ смогли удержать стратегически важный рубеж. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделение под командованием Попова прикрывало позиции российских войск. Военным удалось разгромить превосходившие их по численности ВСУ, но, получив подкрепление, боевики вновь стали атаковать и планировали окружить российских военнослужащих. Несмотря на несколько ранений, старший лейтенант до последнего выполнял свой долг, продолжая руководить бойцами, благодаря чему удалось отбить атаки и не допустить прорыва оборонительных рубежей. За героизм, мужество и отвагу Попов посмертно удостоен звания Героя России.

Путин присвоит звание Героя России участнику "Операции Z" из Бурятии
Путин присвоит звание Героя России участнику "Операции Z" из Бурятии

Ранее в Минобороны России рассказали о новых подвигах российских военнослужащих, совершённых в ходе проведения "Операции Z" на Украине. Военное ведомство высоко оценило заслуги прапорщика Салима Чадамбы, ефрейтора Олега Липатова и матроса Даниила Доможилкина.

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Николь Вербер
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