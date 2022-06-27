Старший лейтенант получил звание Героя РФ, пожертвовав собой ради удержания важного рубежа

Старший лейтенант Александр Попов пал в бою в ходе специальной военной "Операции Z" в Донбассе, пожертвовав собой, чтобы Вооружённые силы РФ смогли удержать стратегически важный рубеж. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделение под командованием Попова прикрывало позиции российских войск. Военным удалось разгромить превосходившие их по численности ВСУ, но, получив подкрепление, боевики вновь стали атаковать и планировали окружить российских военнослужащих. Несмотря на несколько ранений, старший лейтенант до последнего выполнял свой долг, продолжая руководить бойцами, благодаря чему удалось отбить атаки и не допустить прорыва оборонительных рубежей. За героизм, мужество и отвагу Попов посмертно удостоен звания Героя России.