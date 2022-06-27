ВС РФ ликвидировали грузинских боевиков, причастных к казням пленных под Киевом

Российские военные ликвидировали две группы иностранных наёмников, причастных к истязанию раненых российских солдат под Киевом в марте 2022 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"26 июня в ходе боёв в трёх километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода ЛНР российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наёмников общей численностью в четырнадцать боевиков", — уточнил он.

По словам Конашенкова, первая группа была "интернациональной" и состояла из граждан различных европейских государств, а вторая — включала в себя только наёмников из Грузии, входивших в так называемый Грузинский легион. Лайф уже сообщал, что эта группировка причастна ко многим военным преступлениям, в том числе к страшному видео, на котором радикалы добивают раненых российских солдат и глумятся над их телами.

"В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Минобороны России обладает информацией по каждому наёмнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали", — подчеркнул представитель военного ведомства.