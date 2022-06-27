Минобороны: ВС России уничтожили заградотряд "Правого сектора" под Лисичанском

Украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска, произошедшее на фоне успехов ВС РФ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Так, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населённого пункта Волчеяровка был направлен заградотряд нацистского формирования "Правый сектор"*. Российской артиллерией данное подразделение уничтожено", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, Киев потерял управление своими войсками на Лисичанском направлении. В частности, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший командный пункт в тыловой зоне, утратил управление подразделениями, что привело к безвозвратной потере 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады.

Ранее Лайф сообщал, что в Лисичанске и Северодонецке украинским военным приказано ликвидировать наёмников. Так, несколько сожжённых тел наёмников уже были обнаружены военными ЛНР, удалось установить, что они были из числа англичан и поляков.