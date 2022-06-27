ВС РФ ударили по цехам корпорации "Артём" в Киеве
ВКС России ударили по цехам корпорации "Артём" в Киеве, где производили боеприпасы для РСЗО
ВКС России нанесли удар высокоточными ракетами по цехам ракетно-строительной корпорации "Артём" в Киеве, где производили боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
ВС РФ ударили по цехам корпорации "Артём" в Киеве. Видео © Минобороны РФ
"26 июня Воздушно-космическими силами России нанесён удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артём" в Шевченковском районе города Киева", — рассказали в ведомстве.
По данным МО РФ, все четыре ракеты достигли цели, при этом гражданская инфраструктура Киева не пострадала.
Это не первый удар ВС РФ по заводу "Артём" в Киеве. Так, в конце апреля высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования были уничтожены производственные корпуса предприятия.
Минобороны РФ