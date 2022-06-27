ВКС России нанесли удар высокоточными ракетами по цехам ракетно-строительной корпорации "Артём" в Киеве, где производили боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

ВС РФ ударили по цехам корпорации "Артём" в Киеве. Видео © Минобороны РФ

"26 июня Воздушно-космическими силами России нанесён удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артём" в Шевченковском районе города Киева", — рассказали в ведомстве.

По данным МО РФ, все четыре ракеты достигли цели, при этом гражданская инфраструктура Киева не пострадала.