В ДНР оценили потери ВСУ с начала спецоперации
Безсонов: Украинские войска потеряли более 50 тысяч человек с начала спецоперации
Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что украинские войска с начала спецоперации потеряли более 50 тысяч человек. Также, по его подсчётам, ранено около 150 тысяч солдат ВСУ.
"По моим наблюдениям, из того, что попадает в Сеть, у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта. Считать раненых — это обычно один к трём, один к четырём, то есть, грубо говоря... более 150 тысяч", — отметил он в эфире Первого канала.
По словам Безсонова, те подразделения ВСУ, которые Киев направляет на замену уничтоженным и взятым в плен, "крайне деморализованы". Также, по его информации, Киев планирует снять бригады с белорусской границы и отправить в Донбасс.
А ранее в Минобороны Украины признали, что за время российской спецоперации ВСУ потеряли до половины своей тяжёлой военной техники. Уничтожено около 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем. А вот поставки вооружения стран Запада покрывают до 15% потребностей Украины.
ТАСС / Николай Тришин