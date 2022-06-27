В ДНР оценили потери ВСУ с начала спецоперации

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что украинские войска с начала спецоперации потеряли более 50 тысяч человек. Также, по его подсчётам, ранено около 150 тысяч солдат ВСУ.

"По моим наблюдениям, из того, что попадает в Сеть, у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта. Считать раненых — это обычно один к трём, один к четырём, то есть, грубо говоря... более 150 тысяч", — отметил он в эфире Первого канала.

По словам Безсонова, те подразделения ВСУ, которые Киев направляет на замену уничтоженным и взятым в плен, "крайне деморализованы". Также, по его информации, Киев планирует снять бригады с белорусской границы и отправить в Донбасс.