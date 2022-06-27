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Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 10:52
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В ДНР оценили потери ВСУ с начала спецоперации

Безсонов: Украинские войска потеряли более 50 тысяч человек с начала спецоперации

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что украинские войска с начала спецоперации потеряли более 50 тысяч человек. Также, по его подсчётам, ранено около 150 тысяч солдат ВСУ.

"По моим наблюдениям, из того, что попадает в Сеть, у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта. Считать раненых — это обычно один к трём, один к четырём, то есть, грубо говоря... более 150 тысяч", — отметил он в эфире Первого канала.

По словам Безсонова, те подразделения ВСУ, которые Киев направляет на замену уничтоженным и взятым в плен, "крайне деморализованы". Также, по его информации, Киев планирует снять бригады с белорусской границы и отправить в Донбасс.

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А ранее в Минобороны Украины признали, что за время российской спецоперации ВСУ потеряли до половины своей тяжёлой военной техники. Уничтожено около 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем. А вот поставки вооружения стран Запада покрывают до 15% потребностей Украины.

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ТАСС / Николай Тришин

Александра Вишнякова
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