Аэропорт в Северодонецке готовили под военную базу НАТО
Помощник Кадырова: Аэропорт в Северодонецке готовили под базу НАТО
Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что в аэропорту Северодонецка, который расположен всего в ста километрах по прямой от рубежей РФ, планировали создать базу НАТО вблизи российских границ. Об этом пишет РИА "Новости".
"У нас имеется информация, доказательная база о том, что аэропорт города Северодонецка, по сути своей, готовился под базу НАТО, должен был быть основным аэропортом на территории, которая прилегает к РФ и к нашим границам", — сообщил он.
По словам Алаудинова, на данной территории планировалось развернуть "серьёзные лагеря" Североатлантического альянса с самолётами, соответствующим оснащением и вооружением для подготовки нападения на Россию.
Как уже писал Лайф, 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка. Позже информацию подтвердили в Минобороны РФ. Ведомство заявило о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР. Также стало известно, что некоторые украинские военные бежали из города вплавь.
ТАСС / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire