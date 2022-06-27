Аэропорт в Северодонецке готовили под военную базу НАТО

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что в аэропорту Северодонецка, который расположен всего в ста километрах по прямой от рубежей РФ, планировали создать базу НАТО вблизи российских границ. Об этом пишет РИА "Новости".

"У нас имеется информация, доказательная база о том, что аэропорт города Северодонецка, по сути своей, готовился под базу НАТО, должен был быть основным аэропортом на территории, которая прилегает к РФ и к нашим границам", — сообщил он.