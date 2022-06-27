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Опубликовано 27 июня 2022, 09:46

Песков заявил о праве ДНР и ЛНР самостоятельно определять своё будущее

В Кремле уважают право Донецкой и Луганской народных республик самостоятельно решать вопрос о своём будущем. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что будущее и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики, и других территорий Украины должны решать жители этих территорий. Это их суверенное право и их суверенное решение, конечно, это право мы уважаем", — указал представитель Кремля.

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Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что ЛНР, ДНР и Херсонская область войдут в состав России. По его словам, по готовности ситуации необходимо организовать референдум.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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