Песков заявил о праве ДНР и ЛНР самостоятельно определять своё будущее
В Кремле уважают право Донецкой и Луганской народных республик самостоятельно решать вопрос о своём будущем. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что будущее и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики, и других территорий Украины должны решать жители этих территорий. Это их суверенное право и их суверенное решение, конечно, это право мы уважаем", — указал представитель Кремля.
Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что ЛНР, ДНР и Херсонская область войдут в состав России. По его словам, по готовности ситуации необходимо организовать референдум.