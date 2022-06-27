Актёры Стеклов, Чернов и Банковский встретились с жителями освобождённого Северодонецка

Актёры Владимир Стеклов, Олег Чернов и Руслан Банковский посетили освобождённый Северодонецк, где встретились с местными жителями. Об этом сообщается в телеграм-канале "Андрей Вышинский" .

На фотографиях видно, что люди встречают российских артистов как родных. Их обнимают, смотрят на них с улыбкой, некоторые даже плачут.