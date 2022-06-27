ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 10:31
4722

Актёры Стеклов, Чернов и Банковский встретились с жителями освобождённого Северодонецка

Обложка © Telegram / "Андрей Вышинский"

Обложка © Telegram / "Андрей Вышинский"

Актёры Владимир Стеклов, Олег Чернов и Руслан Банковский посетили освобождённый Северодонецк, где встретились с местными жителями. Об этом сообщается в телеграм-канале "Андрей Вышинский".

На фотографиях видно, что люди встречают российских артистов как родных. Их обнимают, смотрят на них с улыбкой, некоторые даже плачут.

  • Фото © Telegram / "Андрей Вышинский"
    Фото © Telegram / "Андрей Вышинский"
  • Фото © Telegram / "Андрей Вышинский"
    Фото © Telegram / "Андрей Вышинский"
  • Фото © Telegram / "Андрей Вышинский"
    Фото © Telegram / "Андрей Вышинский"
  • Фото © Telegram / "Андрей Вышинский"
    Фото © Telegram / "Андрей Вышинский"
  • Фото © Telegram / "Андрей Вышинский"
    Фото © Telegram / "Андрей Вышинский"

Фото © Telegram / "Андрей Вышинский"

1 / 5
Британцы высмеяли встречу Зеленского и Бена Стиллера
Британцы высмеяли встречу Зеленского и Бена Стиллера

Напомним, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка первым сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Затем в Минобороны рассказали о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР. Также стало известно, что некоторые украинские военные бежали из города вплавь.

BannerImage
Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar