Актёры Стеклов, Чернов и Банковский встретились с жителями освобождённого Северодонецка
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Актёры Владимир Стеклов, Олег Чернов и Руслан Банковский посетили освобождённый Северодонецк, где встретились с местными жителями. Об этом сообщается в телеграм-канале "Андрей Вышинский".
На фотографиях видно, что люди встречают российских артистов как родных. Их обнимают, смотрят на них с улыбкой, некоторые даже плачут.
Напомним, о полном освобождении от ВСУ промзоны и аэропорта Северодонецка первым сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Затем в Минобороны рассказали о полном освобождении Северодонецка и Боровского в ЛНР. Также стало известно, что некоторые украинские военные бежали из города вплавь.