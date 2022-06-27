Зеленский перешёл на русский и обратился с угрозами к российским военным
Зеленский заговорил на русском ради угроз ВС России из-за ударов по военным объектам в Киеве
Глава Незалежной Владимир Зеленский обратился к российским военнослужащим с угрозами. Он заявил, что участники специальной военной "Операции Z" будут найдены, а также пригрозил им судом за удары по украинским объектам.
Обращение Владимира Зеленского. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
"Люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать — мы всех вас найдём, каждый из вас будет отвечать за эти удары. Если кто-то думает, что уйдёт от ответственности, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь", — сказал Зеленский на русском в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Глава государства также обратился к жителям Белоруссии в попытке направить их на "путь истинный". Продолжая свою пламенную речь, Зеленский отметил, что людей втягивают в вооружённый конфликт "даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы". При этом он искренне уверен, что на самом деле белорусский народ якобы всецело поддерживает Украину.
Ранее Зеленский взбесился из-за нежелания ВСУ отбивать Северодонецк. Как писал Лайф, на этой почве между президентом Украины и главкомом ВСУ Валерием Залужным возник конфликт.
Telegram / Zelenskiy / Official