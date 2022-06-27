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Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 10:57
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Зеленский перешёл на русский и обратился с угрозами к российским военным

Зеленский заговорил на русском ради угроз ВС России из-за ударов по военным объектам в Киеве

Глава Незалежной Владимир Зеленский обратился к российским военнослужащим с угрозами. Он заявил, что участники специальной военной "Операции Z" будут найдены, а также пригрозил им судом за удары по украинским объектам.

Обращение Владимира Зеленского. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

"Люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать — мы всех вас найдём, каждый из вас будет отвечать за эти удары. Если кто-то думает, что уйдёт от ответственности, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь", — сказал Зеленский на русском в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Глава государства также обратился к жителям Белоруссии в попытке направить их на "путь истинный". Продолжая свою пламенную речь, Зеленский отметил, что людей втягивают в вооружённый конфликт "даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы". При этом он искренне уверен, что на самом деле белорусский народ якобы всецело поддерживает Украину.

Зеленский заявил, что украинцам надоела тема войны
Зеленский заявил, что украинцам надоела тема войны

Ранее Зеленский взбесился из-за нежелания ВСУ отбивать Северодонецк. Как писал Лайф, на этой почве между президентом Украины и главкомом ВСУ Валерием Залужным возник конфликт.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Николь Вербер
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