Зеленский перешёл на русский и обратился с угрозами к российским военным

Глава Незалежной Владимир Зеленский обратился к российским военнослужащим с угрозами. Он заявил, что участники специальной военной "Операции Z" будут найдены, а также пригрозил им судом за удары по украинским объектам.

Обращение Владимира Зеленского. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

"Люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать — мы всех вас найдём, каждый из вас будет отвечать за эти удары. Если кто-то думает, что уйдёт от ответственности, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь", — сказал Зеленский на русском в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Глава государства также обратился к жителям Белоруссии в попытке направить их на "путь истинный". Продолжая свою пламенную речь, Зеленский отметил, что людей втягивают в вооружённый конфликт "даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы". При этом он искренне уверен, что на самом деле белорусский народ якобы всецело поддерживает Украину.