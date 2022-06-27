Лидеры G7 договорились продолжить военную поддержку Украины

Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США продолжат оказывать военную поддержку Украине и снабжать её разведывательной информацией. Об этом говорится в совместном заявлении стран "Группы семи" (G7), принятом в понедельник во время саммита в баварском замке Эльмау.

"Семёрка" задекларировала свою решимость помочь Киеву "отстоять свой суверенитет и территориальную целостность", а также "защитить себя и выбрать своё будущее".

"Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения насущных потребностей Украины в военной и оборонной технике. Мы также продолжим координировать действия по оказанию Украине материальной, подготовительной и логистической, разведывательной и экономической поддержки", — сказано в заявлении.

Кроме того, страны "семёрки" заявили о готовности расширить сотрудничество с Украиной по вопросу обмена данными, информационной и морской безопасности.