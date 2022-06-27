Приговорённому к казни марокканскому наёмнику разрешили пообщаться с семьёй
Семья приговорённого к казни марокканского наёмника запросила у ДНР общение с ним
Саадун Брагим. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Марокко направило запрос на общение с приговорённым к смертной казни в Донецкой Hародной Республике (ДНР) наёмником Саадуном Брагимом, он был удовлетворён. Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Связывались родственники с адвокатами, которые были предоставлены господину <...> в частности, был запрос на общение, также выразили они желание предоставить своего адвоката, насколько я знаю, этот запрос был удовлетворён в плане того, что возможность пообщаться с родственниками и адвокатом была", — уточнила министр в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.