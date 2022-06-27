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Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 14:58
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Приговорённому к казни марокканскому наёмнику разрешили пообщаться с семьёй

Семья приговорённого к казни марокканского наёмника запросила у ДНР общение с ним

Саадун Брагим. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Саадун Брагим. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Марокко направило запрос на общение с приговорённым к смертной казни в Донецкой Hародной Республике (ДНР) наёмником Саадуном Брагимом, он был удовлетворён. Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Связывались родственники с адвокатами, которые были предоставлены господину <...> в частности, был запрос на общение, также выразили они желание предоставить своего адвоката, насколько я знаю, этот запрос был удовлетворён в плане того, что возможность пообщаться с родственниками и адвокатом была", — уточнила министр в эфире телеканала "Россия 24".

Осуждённые в ДНР наёмники не подавали апелляций и прошений о помиловании
Осуждённые в ДНР наёмники не подавали апелляций и прошений о помиловании

Напомним, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.

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Ольга Пасынкова
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