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Опубликовано 27 июня 2022, 14:50

Пасечник: Освобождение территории ЛНР подходит к завершению

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что освобождение территории ЛНР почти завершено.

"Освобождение территории нашей республики подходит к завершению", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава ЛНР также отметил, что Вооружённые силы РФ и военнослужащие республики каждый день показывают "истинные примеры мужества и героизма, рискуя жизнью за мирное будущее Отечества".

У здания администрации освобождённого Горского водрузили флаги ЛНР и России
У здания администрации освобождённого Горского водрузили флаги ЛНР и России

Ранее Лайф писал, что левобережная территория реки Северский Донец в границах Луганской Народной Республики перешла под контроль силовых подразделений ЛНР. Также силам ЛНР и ВС РФ удалось освободить завод и шахту в Лисичанске.

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ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
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