Пасечник: Освобождение территории ЛНР подходит к завершению

"Освобождение территории нашей республики подходит к завершению", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава ЛНР также отметил, что Вооружённые силы РФ и военнослужащие республики каждый день показывают "истинные примеры мужества и героизма, рискуя жизнью за мирное будущее Отечества".