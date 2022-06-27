Пасечник: Освобождение территории ЛНР подходит к завершению
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что освобождение территории ЛНР почти завершено.
"Освобождение территории нашей республики подходит к завершению", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава ЛНР также отметил, что Вооружённые силы РФ и военнослужащие республики каждый день показывают "истинные примеры мужества и героизма, рискуя жизнью за мирное будущее Отечества".
Ранее Лайф писал, что левобережная территория реки Северский Донец в границах Луганской Народной Республики перешла под контроль силовых подразделений ЛНР. Также силам ЛНР и ВС РФ удалось освободить завод и шахту в Лисичанске.
ТАСС / Александр Река