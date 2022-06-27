В Совфеде пригрозили главе украинской разведки трибуналом

Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова нужно отдать под трибунал за угрозы, которые он озвучил в адрес России. Об этом Лайфу заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

По его словам, угрозами совершить серию терактов на территории России Буданов только подтвердил, что Киев занимается терроризмом. По мнению сенатора, Буданов уже успел "наговорить" себе на трибунал, однако подобное решение будет принадлежать далеко не киевскому руководству.

"Он человек военный. Он всё прекрасно понимает. Если он делает такие заявления, и, самое главное, если за этими заявлениями последуют конкретные действия, то за всё это по совокупности он будет нести ответственность. Какая ответственность для военного человека? Только одна", — подчеркнул Долгов.

Также у собеседника Лайфа вызвал вопросы тот факт, что даже после подобного заявления Киева западные страны продолжили поставлять в Незалежную оружие.

"В отношении сущности киевского режима всё понятно. Возникает вопрос в отношении позиции западных стран, которые только что решили, собравшись "Семёркой", что они продолжат поставки оружия Киеву. Они поставляют оружие террористическому режиму?" — задался вопросом Долгов.