Ликвидация грузинских наёмников, причастных к казням пленных под Киевом, должна стать знаком для всех тех, кто присоединился к Вооружённым силам Украины, что наказание неотвратимо, особенно для тех, кто ведёт себя бесчеловечно. Об этом Лайфу заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Это пример для всех: и для иностранных наёмников и Вооружённых сил Украины. Наказание неотвратимо, особенно наказание тех личностей, которые ведут себя абсолютно бесчеловечно по современным нормам. Да и не по современным тоже", — заявил парламентарий.

Собеседник Лайфа напомнил о жестокости к военнопленным на Украине, отметив, что ВСУ пример взяли у фашистов.

"Нынешняя Украина как раз переняла всё то плохое, что было в годы той войны. Ну и те, которые поддерживают нацистов сейчас на Украине, те же грузины, хотя их деды и воевали на стороне СССР, как оказалось в семье не без урода. И то, что они наказаны, это свидетельствует о неотвратимости наказания. И это очень правильно", — подчеркнул Цеков.