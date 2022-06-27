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Опубликовано 27 июня 2022, 15:40

В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции"

В России учредили памятную медаль Росгвардии "Участнику специальной военной операции". Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Медаль "Участнику специальной военной операции". Фото © publication.pravo.gov.ru

Медаль "Участнику специальной военной операции". Фото © publication.pravo.gov.ru

"Учредить согласованный с председателем Геральдического совета при Президенте РФ — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации "Участнику специальной военной операции", — говорится в приказе.

Награду могут получить военные, росгвардейцы, полицейские, госслужащие и работники ведомства, участвующие в "Операции Z", а также отличившиеся в оказании содействия в выполнении задач при проведении СВО.

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А ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил медаль "За освобождение Мариуполя", которую будут вручать особо отличившимся в боях за город.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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