Российский военный получил госнаграду за спасение 15 сослуживцев

Несколько военнослужащих, которые отличились в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине, получили государственные награды. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военнослужащие, отличившиеся во время специальной военной операции на Украине, получают государственные награды. Видео © Минобороны РФ

"Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с изображением мечей, а также "За отвагу", Суворова и Жукова личному составу подразделений ВДВ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Так, заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты по имени Арсен во время эвакуации техники попал под обстрел. Он получил приказ вывезти оставшийся на понтоне взвод. Арсену с механиком-водителем удалось подобраться туда и загрузить 15 человек, отправить машину на берег. Сам он остался с пострадавшим. Эвакуировали Арсена уже вместе с раненым.

"Дотащил его до острова, и моя машина уже как раз вернулась обратно. Я загрузил его на БРЭМ, и меня уже с раненым эвакуировали", — приводит РИА "Новости" слова обладателя госнаграды.

А начальник службы беспилотных летательных аппаратов по имени Игорь рассказал, что его наградили за получение разведывательных данных, благодаря которым была поражена артиллерия противника.