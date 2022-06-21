Российский военный получил госнаграду за спасение 15 сослуживцев
Герой России вручил государственные награды участникам "Операции Z"
Несколько военнослужащих, которые отличились в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине, получили государственные награды. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Военнослужащие, отличившиеся во время специальной военной операции на Украине, получают государственные награды. Видео © Минобороны РФ
"Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с изображением мечей, а также "За отвагу", Суворова и Жукова личному составу подразделений ВДВ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Так, заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты по имени Арсен во время эвакуации техники попал под обстрел. Он получил приказ вывезти оставшийся на понтоне взвод. Арсену с механиком-водителем удалось подобраться туда и загрузить 15 человек, отправить машину на берег. Сам он остался с пострадавшим. Эвакуировали Арсена уже вместе с раненым.
"Дотащил его до острова, и моя машина уже как раз вернулась обратно. Я загрузил его на БРЭМ, и меня уже с раненым эвакуировали", — приводит РИА "Новости" слова обладателя госнаграды.
А начальник службы беспилотных летательных аппаратов по имени Игорь рассказал, что его наградили за получение разведывательных данных, благодаря которым была поражена артиллерия противника.
Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин присвоил подполковнику из Омска Андранику Гаспаряну звание Героя России за подвиг в ходе "Операции Z". По словам губернатора области Александра Буркова, в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску.
Кадр из видео Минобороны РФ