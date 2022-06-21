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Опубликовано 21 июня 2022, 03:16
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Российский военный получил госнаграду за спасение 15 сослуживцев

Герой России вручил государственные награды участникам "Операции Z"

Несколько военнослужащих, которые отличились в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине, получили государственные награды. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военнослужащие, отличившиеся во время специальной военной операции на Украине, получают государственные награды. Видео © Минобороны РФ

"Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с изображением мечей, а также "За отвагу", Суворова и Жукова личному составу подразделений ВДВ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Так, заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты по имени Арсен во время эвакуации техники попал под обстрел. Он получил приказ вывезти оставшийся на понтоне взвод. Арсену с механиком-водителем удалось подобраться туда и загрузить 15 человек, отправить машину на берег. Сам он остался с пострадавшим. Эвакуировали Арсена уже вместе с раненым.

"Дотащил его до острова, и моя машина уже как раз вернулась обратно. Я загрузил его на БРЭМ, и меня уже с раненым эвакуировали", — приводит РИА "Новости" слова обладателя госнаграды.

А начальник службы беспилотных летательных аппаратов по имени Игорь рассказал, что его наградили за получение разведывательных данных, благодаря которым была поражена артиллерия противника.

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Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин присвоил подполковнику из Омска Андранику Гаспаряну звание Героя России за подвиг в ходе "Операции Z". По словам губернатора области Александра Буркова, в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артем Порвин
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