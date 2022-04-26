По словам главы ДНР, при освобождении города наблюдались массовые проявления героизма военнослужащих: под шквальным огнём противника в ожесточённых боях они боролись буквально за каждый дом.

Медаль "За освобождение Мариуполя". Фото © Telegram / Пушилин Д.В.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил медаль "За освобождение Мариуполя", которую будут вручать особо отличившимся в боях за город военным. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"При освобождении Мариуполя наблюдались массовые проявления героизма наших военнослужащих. Под шквальным огнём противника в ожесточённых боях они боролись буквально за каждый дом. При этом наши бойцы эвакуировали местных жителей из опасных мест, отдавали измождённым людям свои пайки и воду", — написал глава ДНР.

По словам Пушилина, от признательных жителей города военнослужащими России и ДНР было получено немало благодарностей за спасение. Он добавил, что в связи с этим считает целесообразным учредить медаль "За освобождение Мариуполя" и вручать её военнослужащим, особо отличившимся в боях за этот город.