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Опубликовано 26 апреля 2022, 09:35

Пушилин учредил медаль "За освобождение Мариуполя"

По словам главы ДНР, при освобождении города наблюдались массовые проявления героизма военнослужащих: под шквальным огнём противника в ожесточённых боях они боролись буквально за каждый дом.

Медаль "За освобождение Мариуполя". Фото © Telegram / Пушилин Д.В.

Медаль "За освобождение Мариуполя". Фото © Telegram / Пушилин Д.В.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил медаль "За освобождение Мариуполя", которую будут вручать особо отличившимся в боях за город военным. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"При освобождении Мариуполя наблюдались массовые проявления героизма наших военнослужащих. Под шквальным огнём противника в ожесточённых боях они боролись буквально за каждый дом. При этом наши бойцы эвакуировали местных жителей из опасных мест, отдавали измождённым людям свои пайки и воду", — написал глава ДНР.

По словам Пушилина, от признательных жителей города военнослужащими России и ДНР было получено немало благодарностей за спасение. Он добавил, что в связи с этим считает целесообразным учредить медаль "За освобождение Мариуполя" и вручать её военнослужащим, особо отличившимся в боях за этот город.

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Ранее Лайф рассказал, что замминистра обороны РФ вручил участникам "Операции Z" государственные награды. В ходе церемонии, которая прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Красногорске, военнослужащие получили медали "За отвагу" и медаль Суворова.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Григорий Воронцов
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