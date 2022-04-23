Замминистра обороны РФ вручил участникам "Операции Z" государственные награды

В ходе церемонии, которая прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Красногорске, военнослужащие получили медали "За отвагу" и медаль Суворова.

Участникам "Операции Z" вручили государственные награды. Видео © Минобороны РФ

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, которые отличились в ходе проведения "Операции Z" по защите Донецкой и Луганской народных республик.

В соответствии с указом президента России военнослужащим вручили медали "За отвагу" и медаль Суворова. Награждение прошло в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского в подмосковном Красногорске. Замминистра поблагодарил военнослужащих от лица главы ведомства за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, а также пожелал бойцам скорейшего выздоровления.

По словам Иванова, военнослужащие, которые нуждались в оперативном медицинском вмешательстве, уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. При этом все пациенты получают высокотехнологичную помощь врачей, а в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих. После выписки их направят на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажёров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. При этом все программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.