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Опубликовано 27 июня 2022, 19:21

Пять человек погибли и 234 пострадали из-за утечки ядовитого газа в иорданском порту Акаба

Кадры из иорданского порта Акаба. Видео © Twitter / LatestinKw

Кадры из иорданского порта Акаба. Видео © Twitter / LatestinKw

Пять человек погибли в иорданском порту Акаба в результате утечки ядовитого газа, ещё 234 пострадали. Об этом сообщили в департаменте госбезопасности королевства. Также кадры с места от очевидцев появились в соцсетях.

Кадры из иорданского порта Акаба. Видео © Twitter / Urdoni / BahaaAlDeen7 / Alguhali

По данным департамента, в порту Акаба во время транспортировки упала цистерна, наполненная токсичным газообразным веществом, что привело к утечке газа. В результате ЧП пять человек скончались, ещё 234 пострадали. В настоящее время на месте происшествия находятся специалисты, которые устраняют последствия инцидента.

  • Кадры из иорданского порта Акаба. Видео © Twitter / LatestinKw
    Кадры из иорданского порта Акаба. Видео © Twitter / LatestinKw
  • Кадры из иорданского порта Акаба. Видео © Twitter / LatestinKw
    Кадры из иорданского порта Акаба. Видео © Twitter / LatestinKw

Кадры из иорданского порта Акаба. Видео © Twitter / LatestinKw

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Ранее масштабная утечка опасного химиката произошла на заводе в Мексике. ЧП случилось из-за аварии на трубопроводе для прокачки серной кислоты. Сведений о пострадавших пока не поступало.

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Николь Вербер
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