Пять человек погибли и 234 пострадали из-за утечки ядовитого газа в иорданском порту Акаба

Пять человек погибли в иорданском порту Акаба в результате утечки ядовитого газа, ещё 234 пострадали. Об этом сообщили в департаменте госбезопасности королевства. Также кадры с места от очевидцев появились в соцсетях.

Кадры из иорданского порта Акаба. Видео © Twitter / Urdoni / BahaaAlDeen7 / Alguhali

По данным департамента, в порту Акаба во время транспортировки упала цистерна, наполненная токсичным газообразным веществом, что привело к утечке газа. В результате ЧП пять человек скончались, ещё 234 пострадали. В настоящее время на месте происшествия находятся специалисты, которые устраняют последствия инцидента.



