Пять человек погибли и 234 пострадали из-за утечки ядовитого газа в иорданском порту Акаба
Кадры из иорданского порта Акаба. Видео © Twitter / LatestinKw
Пять человек погибли в иорданском порту Акаба в результате утечки ядовитого газа, ещё 234 пострадали. Об этом сообщили в департаменте госбезопасности королевства. Также кадры с места от очевидцев появились в соцсетях.
Кадры из иорданского порта Акаба. Видео © Twitter / Urdoni / BahaaAlDeen7 / Alguhali
По данным департамента, в порту Акаба во время транспортировки упала цистерна, наполненная токсичным газообразным веществом, что привело к утечке газа. В результате ЧП пять человек скончались, ещё 234 пострадали. В настоящее время на месте происшествия находятся специалисты, которые устраняют последствия инцидента.
Ранее масштабная утечка опасного химиката произошла на заводе в Мексике. ЧП случилось из-за аварии на трубопроводе для прокачки серной кислоты. Сведений о пострадавших пока не поступало.