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Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 16:42
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Шольц исключил возврат к прежним отношениям с Россией

Канцлер ФРГ Шольц заявил о "переломе" в международных отношениях из-за Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц считает невозможным возврат к прежним отношениям с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил в понедельник во время брифинга по итогам второго дня саммита "Группы семи" (G7) в баварском замке Эльмау. По словам Шольца, российская спецоперация якобы стала причиной "перелома в международных отношениях".

"Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата", — сказал политик.

Шольц "спас" от Байдена совместное фото лидеров G7
Шольц "спас" от Байдена совместное фото лидеров G7

Напомним, что ранее Шольц заявлял о необходимости контактов с Владимиром Путиным. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Европе необходимо продолжать диалог с РФ, так как после прекращения боевых действий на Украине нужно будет "как-то жить".

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flickr.com / Deutsche Bundesbank

Алексей Берковиц
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