Шольц исключил возврат к прежним отношениям с Россией
Канцлер ФРГ Шольц заявил о "переломе" в международных отношениях из-за Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц считает невозможным возврат к прежним отношениям с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил в понедельник во время брифинга по итогам второго дня саммита "Группы семи" (G7) в баварском замке Эльмау. По словам Шольца, российская спецоперация якобы стала причиной "перелома в международных отношениях".
"Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата", — сказал политик.
Напомним, что ранее Шольц заявлял о необходимости контактов с Владимиром Путиным. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Европе необходимо продолжать диалог с РФ, так как после прекращения боевых действий на Украине нужно будет "как-то жить".