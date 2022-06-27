Шольц исключил возврат к прежним отношениям с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц считает невозможным возврат к прежним отношениям с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил в понедельник во время брифинга по итогам второго дня саммита "Группы семи" (G7) в баварском замке Эльмау. По словам Шольца, российская спецоперация якобы стала причиной "перелома в международных отношениях".

"Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата", — сказал политик.