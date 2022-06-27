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Опубликовано 27 июня 2022, 17:03
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Актёр Шон Пенн посетил Киев второй раз с начала "Операции Z"

Обладатель двух "Оскаров", американский актёр и режиссёр Шон Пенн совершил визит в Киев во второй раз после начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает украинское агентство ТСН.

По данным издания, Пенн снимает фильм о конфликте на Украине. Для этого он отправился в Бучу и Ирпень, чтобы посмотреть на всё своими глазами. До этого актёр посещал Незалежную в феврале, тогда же он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский на фоне спецоперации России встретился с актёром Шоном Пенном
Зеленский на фоне спецоперации России встретился с актёром Шоном Пенном

Ранее Лайф писал, как актёр Шон Пенн в первый раз тайно приехал на Украину для съёмок документального фильма. Тогда артиста заметили в Киеве, где он записывал интервью на месте гибели людей во время Майдана в 2014 году. А спустя неделю после приезда он пешком сбежал с территории Незалежной.

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Emma McIntyre / Getty Images

Григорий Воронцов
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