Актёр Шон Пенн посетил Киев второй раз с начала "Операции Z"
Обладатель двух "Оскаров", американский актёр и режиссёр Шон Пенн совершил визит в Киев во второй раз после начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает украинское агентство ТСН.
По данным издания, Пенн снимает фильм о конфликте на Украине. Для этого он отправился в Бучу и Ирпень, чтобы посмотреть на всё своими глазами. До этого актёр посещал Незалежную в феврале, тогда же он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее Лайф писал, как актёр Шон Пенн в первый раз тайно приехал на Украину для съёмок документального фильма. Тогда артиста заметили в Киеве, где он записывал интервью на месте гибели людей во время Майдана в 2014 году. А спустя неделю после приезда он пешком сбежал с территории Незалежной.
Emma McIntyre / Getty Images