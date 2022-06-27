Актёр Шон Пенн посетил Киев второй раз с начала "Операции Z"

Обладатель двух "Оскаров", американский актёр и режиссёр Шон Пенн совершил визит в Киев во второй раз после начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает украинское агентство ТСН.

По данным издания, Пенн снимает фильм о конфликте на Украине. Для этого он отправился в Бучу и Ирпень, чтобы посмотреть на всё своими глазами. До этого актёр посещал Незалежную в феврале, тогда же он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.