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Опубликовано 28 июня 2022, 08:38

Минобороны: ВКС России нанесли удар по ангарам с западным оружием в Кременчуге

Вооружённые силы России 27 июня в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам, где хранилось американское и европейское вооружение и боеприпасы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены", — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в закрытом торговом центре, который находился рядом с заводом. Удар был нанесён по ангару, а не ТЦ, о чём ранее заявлял украинский президент, подчеркнули в МО РФ.

"В стиле Бучи": Полянский назвал обстрел ТЦ в Кременчуге провокацией ВСУ
"В стиле Бучи": Полянский назвал обстрел ТЦ в Кременчуге провокацией ВСУ

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные якобы нанесли удар по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуге. Позже в Сети появилось разоблачение фейка Зеленского об обстреле ТЦ. По мнению первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, произошедшее похоже на новую украинскую провокацию, сделанную в стиле Бучи.

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Getty Images / Ukrainian State Emergency Service / Handout / Anadolu Agency

Александра Васильева
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