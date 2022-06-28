Минобороны: ВКС России нанесли удар по ангарам с западным оружием в Кременчуге

Вооружённые силы России 27 июня в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам, где хранилось американское и европейское вооружение и боеприпасы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены", — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в закрытом торговом центре, который находился рядом с заводом. Удар был нанесён по ангару, а не ТЦ, о чём ранее заявлял украинский президент, подчеркнули в МО РФ.