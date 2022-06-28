Российские средства ПВО сбили три самолёта Су-25 и один вертолёт в Николаевской области

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских самолёта Су-25 и один вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Первомайское в Николаевской области. Об этом отчитался на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.