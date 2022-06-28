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Опубликовано 28 июня 2022, 08:28

Российские средства ПВО сбили три самолёта Су-25 и один вертолёт в Николаевской области

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских самолёта Су-25 и один вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Первомайское в Николаевской области. Об этом отчитался на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Также уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Дементиевка, Дмитровка, Дибровное и Шевченково (в Харьковской области), Еленовка, Луганское и Троицкое (в ДНР), Лоскутовка (в ЛНР)", — сообщил генерал-лейтенант.

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Ранее сообщалось, что небо над Украиной якобы решили прикрыть немецкой системой ПВО IRIS-T. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что Берлин передаст Киеву необходимые технологии. А вот Пентагон отказался передать ВСУ дроны Grey Eagle. Речь идёт, в частности, о беспилотных летательных аппаратах MQ-1C. Издание The National Interest объяснило отказ страхом перед Россией.

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Alex Beltyukov / RuSpotters Team

Алексей Берковиц
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