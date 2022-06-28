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Опубликовано 28 июня 2022, 08:19

ВКС России ликвидировали более 100 украинских военных и иностранных наёмников

Вооружённые Силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции ликвидировали более ста украинских военных и иностранных наёмников в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"В результате ударов ВКС РФ по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населённого пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наёмников", — уточнили в ведомстве. Также было поражено до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники ВСУ.

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А ранее в ходе "Операции Z" российские военные ликвидировали две группы иностранных наёмников, причастных к истязанию раненых российских солдат под Киевом в марте 2022 года. Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наёмников общей численностью четырнадцать боевиков.

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ТАСС / Александр Река

Андрей Бражников
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