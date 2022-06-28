ВСУ использовали мирных жителей для обстрелов Донецка

Украинские военные использовали знания жителей Мариуполя, эвакуированных из города по гуманитарному коридору, для корректировки артиллерийских обстрелов Донецка и его пригородов.

"Некоторые из эвакуированных мариупольцев, пройдя обучение, связанное с наводкой артиллерии и дальностью стрельбы пушек, разместившись на время на территории ДНР, собирали для ВСУ необходимые данные", — рассказал ТАСС один из очевидцев.

По его словам, ВСУ сейчас корректируют огонь, "они точно знают, куда бьют". Так, до эвакуации из Мариуполя в Донецке и близлежащих населённых пунктах "были места, куда украинцы никогда не стреляли", добавил он.