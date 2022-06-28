ВСУ использовали мирных жителей для обстрелов Донецка
ВСУ использовали знания жителей Мариуполя для обстрелов Донецка
Украинские военные использовали знания жителей Мариуполя, эвакуированных из города по гуманитарному коридору, для корректировки артиллерийских обстрелов Донецка и его пригородов.
"Некоторые из эвакуированных мариупольцев, пройдя обучение, связанное с наводкой артиллерии и дальностью стрельбы пушек, разместившись на время на территории ДНР, собирали для ВСУ необходимые данные", — рассказал ТАСС один из очевидцев.
По его словам, ВСУ сейчас корректируют огонь, "они точно знают, куда бьют". Так, до эвакуации из Мариуполя в Донецке и близлежащих населённых пунктах "были места, куда украинцы никогда не стреляли", добавил он.
Ранее, как сообщал Лайф, бойцы ВСУ планировали подорвать цистерны с химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке. Благодаря слаженным и оперативным действиям военных украинским боевикам не удалось реализовать "коварный план" по подрыву химикатов. При этом взорвать хотели не одну цистерну с химическими веществами. На заводе было обнаружено внушительное количество взрывчатки, которую планировали использовать для провокации.
ТАСС / Владимир Гердо