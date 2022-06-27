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Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 18:00
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Бойцы ВСУ планировали подорвать цистерны с химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке

Украинские военные планировали подорвать цистерны с химикатами на территории завода "Азот" в Северодонецке, устроив тем самым очередную провокацию. О планах боевиков сообщил один из командиров чеченского спецподразделения "Ахмат" с позывным Раф, который принимал участие в зачистке предприятия.

"Они были готовы к применению химических отравляющих веществ, каждое подразделение было оснащено противогазами, химической защитой", — цитирует Рафа РИА "Новости".

По словам командира, благодаря слаженным и оперативным действиям военных украинским боевикам не удалось реализовать "коварный план" по подрыву химикатов. При этом он отметил, что взорвать хотели не одну цистерну с химическими веществами. Как подтвердил один из бойцов Народной милиции ЛНР, на заводе было обнаружено внушительное количество взрывчатки, которую планировали использовать для провокации.

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Как уже писал Лайф, промзона "Азота" в Северодонецке была освобождена от сил ВСУ, а Северодонецк перешёл под контроль ЛНР и ВС РФ. Сегодня утром стало известно, что с территории комбината "Азот" за воскресенье было эвакуировано более 500 мирных жителей. Позже посол ЛНР в России сообщил, что все заложники ВСУ освобождены с территории завода.

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ТАСС / AP Photo / Oleksandr Ratushniak

Николь Вербер
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