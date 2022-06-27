Бойцы ВСУ планировали подорвать цистерны с химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке

Украинские военные планировали подорвать цистерны с химикатами на территории завода "Азот" в Северодонецке, устроив тем самым очередную провокацию. О планах боевиков сообщил один из командиров чеченского спецподразделения "Ахмат" с позывным Раф, который принимал участие в зачистке предприятия.

"Они были готовы к применению химических отравляющих веществ, каждое подразделение было оснащено противогазами, химической защитой", — цитирует Рафа РИА "Новости".

По словам командира, благодаря слаженным и оперативным действиям военных украинским боевикам не удалось реализовать "коварный план" по подрыву химикатов. При этом он отметил, что взорвать хотели не одну цистерну с химическими веществами. Как подтвердил один из бойцов Народной милиции ЛНР, на заводе было обнаружено внушительное количество взрывчатки, которую планировали использовать для провокации.