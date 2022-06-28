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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 07:20
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ВСУ впервые нанесли ракетный удар по Донбассу американскими HIMARS

ВСУ применили американские РСЗО HIMARS для ракетного удара по Донбассу

Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу Перевальску Луганской Народной Республики из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Обстрел зафиксировали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 7:20 с направления населённого пункта Артёмовск (Бахмут) по населённому пункту Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)", — уточнили в СЦКК.

Министр обороны Украины похвастался партией ракетных систем HIMARS от США
Министр обороны Украины похвастался партией ракетных систем HIMARS от США

Напомним, что в начале июня президент США Джо Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в пользование украинской армии, умышленно умолчав об их наступательном характере, однако российский лидер Владимир Путин уже объяснил, почему это не изменит расстановку сил на Украине.

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Андрей Бражников
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