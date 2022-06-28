ВСУ впервые нанесли ракетный удар по Донбассу американскими HIMARS
ВСУ применили американские РСЗО HIMARS для ракетного удара по Донбассу
Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу Перевальску Луганской Народной Республики из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Обстрел зафиксировали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 7:20 с направления населённого пункта Артёмовск (Бахмут) по населённому пункту Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)", — уточнили в СЦКК.
Напомним, что в начале июня президент США Джо Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в пользование украинской армии, умышленно умолчав об их наступательном характере, однако российский лидер Владимир Путин уже объяснил, почему это не изменит расстановку сил на Украине.