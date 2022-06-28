Посол рассказал о продвижении союзных войск России и ЛНР в Лисичанске

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что штурмовые группы Российской армии и Луганской Народной Республики (ЛНР) прошли около трети протяжённости Лисичанска. Сейчас они ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона "Шахтёр", продвигаясь на запад.

"С северной стороны Лисичанска, возле населённого пункта Шипилово и Приволье, союзные силы форсировали Северский Донец и закрепились на правой стороне реки, где оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления на город. Сегодня бои уже шли внутри посёлка Малорязанцево и внутри Верхнекаменки. С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию НПЗ "Линик" и продолжают выдавливать боевиков с территории предприятия", — написал посол в Telegram-канале.

В настоящий момент на НПЗ всё ещё находятся украинские террористические подразделения. С территории так называемой ямы ремонтного цеха НПЗ они открыли огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Лисичанску. В результате многие дома получили повреждения. Выбитые окна домов выходят на НПЗ, добавил посол.

Ранее Мирошник сообщил, что все заложники украинских боевиков на территории завода "Азот" освобождены. Часть людей эвакуированы из промзоны, отметил он.