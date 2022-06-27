Французский телеканал случайно раскрыл правду о зверствах ВСУ в Лисичанске
Французский телеканал France 24 показал правду о преступлениях ВСУ в Лисичанске
Французский телеканал France 24 случайно раскрыл правду об отношении жителей Лисичанска к киевскому режиму. В репортаже хотели показать помощь украинских волонтёров в эвакуации горожан, но продемонстрировали возмущение гражданских из-за попыток бойцов ВСУ выгнать их из собственных домов.
В материале уточняется, что населению дали два дня на выход из города, что вызвало возмущение среди украинцев. Многие местные жители отказались покидать свои дома.
"Это депортация, вы что не видите — они выгоняют нас из наших домов", — ответил мужчина на вопрос, остаётся ли он в городе.
"Украинские солдаты обстреливают нас, это они убивают наших детей", — рассказала журналистам женщина.
Среди прочего большинство опрошенных телеканалом высказывали мнение, что их союзник — Россия, а не Европа.
Ранее Лайф рассказывал, что в Лисичанске и Северодонецке украинским военным приказано ликвидировать наёмников. Несколько их сожжённых тел уже были обнаружены военными ЛНР, удалось установить, что они были из числа англичан и поляков, сообщает собеседник агентства.
ТАСС / AP Photo / Oleksandr Ratushniak