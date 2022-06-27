Французский телеканал случайно раскрыл правду о зверствах ВСУ в Лисичанске

Французский телеканал France 24 случайно раскрыл правду об отношении жителей Лисичанска к киевскому режиму. В репортаже хотели показать помощь украинских волонтёров в эвакуации горожан, но продемонстрировали возмущение гражданских из-за попыток бойцов ВСУ выгнать их из собственных домов.

В материале уточняется, что населению дали два дня на выход из города, что вызвало возмущение среди украинцев. Многие местные жители отказались покидать свои дома.

"Это депортация, вы что не видите — они выгоняют нас из наших домов", — ответил мужчина на вопрос, остаётся ли он в городе.

"Украинские солдаты обстреливают нас, это они убивают наших детей", — рассказала журналистам женщина.

Среди прочего большинство опрошенных телеканалом высказывали мнение, что их союзник — Россия, а не Европа.