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Опубликовано 27 июня 2022, 19:05
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Французский телеканал случайно раскрыл правду о зверствах ВСУ в Лисичанске

Французский телеканал France 24 показал правду о преступлениях ВСУ в Лисичанске

Французский телеканал France 24 случайно раскрыл правду об отношении жителей Лисичанска к киевскому режиму. В репортаже хотели показать помощь украинских волонтёров в эвакуации горожан, но продемонстрировали возмущение гражданских из-за попыток бойцов ВСУ выгнать их из собственных домов.

В материале уточняется, что населению дали два дня на выход из города, что вызвало возмущение среди украинцев. Многие местные жители отказались покидать свои дома.

"Это депортация, вы что не видите — они выгоняют нас из наших домов", — ответил мужчина на вопрос, остаётся ли он в городе.

"Украинские солдаты обстреливают нас, это они убивают наших детей", рассказала журналистам женщина.

Среди прочего большинство опрошенных телеканалом высказывали мнение, что их союзник — Россия, а не Европа.

Пасечник: Освобождение территории ЛНР подходит к завершению
Пасечник: Освобождение территории ЛНР подходит к завершению

Ранее Лайф рассказывал, что в Лисичанске и Северодонецке украинским военным приказано ликвидировать наёмников. Несколько их сожжённых тел уже были обнаружены военными ЛНР, удалось установить, что они были из числа англичан и поляков, сообщает собеседник агентства.

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ТАСС / AP Photo / Oleksandr Ratushniak

Григорий Воронцов
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