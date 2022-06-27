Шольц рассказал о расхождении мнений у стран G7 по украинскому конфликту

Страны G7 и приглашённые лидеры пяти государств по-разному смотрят на ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время брифинга по итогам второго дня саммита "Группы семи" (G7) в баварском замке Эльмау. Он отметил, что "сегодня приветствовал пять наших стран-партнёров — демократий будущего и с будущим: Индию, Индонезию, Сенегал, ЮАР и Аргентину".

"Как демократии, мы аналогично смотрим на мир. И это хорошо, важно и необходимо, чтобы мы вели разговор друг с другом. Взаимное выслушивание создаёт взаимное понимание, и это облегчает сотрудничество. В вопросах защиты климата, обеспечения энергетикой, борьбы с голодом в мире мы очень хорошо, открыто и конструктивно поговорили, этот диалог важен и будет продолжен", — сказал Шольц журналистам.

При этом, как указал немецкий канцлер, на ситуацию "на Украине мы смотрим с разных перспектив, все это знают". По его словам, именно поэтому "важно, что мы говорим друг с другом об этом, говорим о нынешних точках зрения".