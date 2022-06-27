Войска России и ЛНР зачистили Волчеяровку

Силы Луганской Народной Республики и подразделения ВС России закончили зачистку посёлка Волчеяровка. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"Волчеяровкой завладели наши войска и зачистили территорию населённого пункта", — сказал он в беседе с ТАСС.