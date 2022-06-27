Войска России и ЛНР зачистили Волчеяровку
Силы Луганской Народной Республики и подразделения ВС России закончили зачистку посёлка Волчеяровка. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
"Волчеяровкой завладели наши войска и зачистили территорию населённого пункта", — сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф писал, что левобережная территория реки Северский Донец в границах Луганской Народной Республики перешла под контроль силовых подразделений ЛНР. Также силам ЛНР и ВС РФ удалось освободить завод и шахту в Лисичанске.
ТАСС / Владимир Гердо