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Опубликовано 27 июня 2022, 18:44

Войска России и ЛНР зачистили Волчеяровку

Силы Луганской Народной Республики и подразделения ВС России закончили зачистку посёлка Волчеяровка. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"Волчеяровкой завладели наши войска и зачистили территорию населённого пункта", — сказал он в беседе с ТАСС.

Пасечник: Освобождение территории ЛНР подходит к завершению
Пасечник: Освобождение территории ЛНР подходит к завершению

Ранее Лайф писал, что левобережная территория реки Северский Донец в границах Луганской Народной Республики перешла под контроль силовых подразделений ЛНР. Также силам ЛНР и ВС РФ удалось освободить завод и шахту в Лисичанске.

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ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Бражников
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