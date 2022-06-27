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Опубликовано 27 июня 2022, 18:12
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Захарова в своём стиле ответила Шольцу на фразу о "невозможности прежних отношений с РФ"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём стиле разъяснила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, кто в действительности виноват в конфликте на Украине. Дипломат решила обратиться к главе немецкого кабмина после его слов о невозможности вернуть прежние отношения между Москвой и Берлином.

"Шольц утверждает, что возврат к прежним отношениям с Россией в свете ситуации на Украине невозможен. Ситуация на Украине — результат провокационной и подрывной политики западных режимов", — написала она в "Телеграме".

Шольц исключил возврат к прежним отношениям с Россией
Шольц исключил возврат к прежним отношениям с Россией

Напомним, что ранее Шольц заявлял о необходимости контактов с Владимиром Путиным. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Европе необходимо продолжать диалог с РФ, так как после прекращения боевых действий на Украине нужно будет "как-то жить".

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ТАСС / Michael Kappeler / dpa, Пресс-служба МИД РФ

Андрей Бражников
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