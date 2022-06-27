Захарова в своём стиле ответила Шольцу на фразу о "невозможности прежних отношений с РФ"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём стиле разъяснила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, кто в действительности виноват в конфликте на Украине. Дипломат решила обратиться к главе немецкого кабмина после его слов о невозможности вернуть прежние отношения между Москвой и Берлином.

"Шольц утверждает, что возврат к прежним отношениям с Россией в свете ситуации на Украине невозможен. Ситуация на Украине — результат провокационной и подрывной политики западных режимов", — написала она в "Телеграме".